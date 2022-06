les figues de barbarie - créations contemporaines à piquer soi-même

Des kits de couture résolument dans le vent

Les kits, emballés dans un joli pochon en coton idéal pour offrir ou se faire plaisir, contiennent les tissus pré-découpés, le patron, la ouate de rembourrage ou les fils à broder le cas échéant ainsi qu'une méthode de montage détaillée imprimée sous forme d'un charmant cahier d'antan.

Vous attendez un enfant ou connaissez une personne qui est enceinte?

Préparez, vous-même le trousseau de naissance de votre enfant, offrez un kit à une amie, ou aidez une femme enceinte à réaliser le sien! Ces kits vous permettent de réaliser bavoirs, tapis à langer, sorties de bain, plaids, tours de lit, tapis d'éveil et bien d'autres choses encore dans de magnifiques imprimés ludiques et résolument modernes, venus tout droit du Japon, et sélectionnés avec minutie par la styliste, elle-même.

Déjà parent d'un plus grand?

Alors c'est avec lui que vous pourrez réaliser toute une panoplie de doudous, accessoires de déguisement, marionnettes ou encore mobiles, dans de très belles cotonnades imprimées numériquement de motifs exclusifs. Ces modèles sont spécialement mis au point pour lui faciliter la tâche, l'exercice devient alors presqu'un jeu d'enfant et voilà de belles après-midis en famille qui s'annoncent bien animées!