10surdix est avant tout un projet de famille lié d’une passion commune, le design.Marion 25 ans, Mathieu 27 ans et Guillaume 28 ans, ont évolué et grandi dans un milieu d’entrepreneurs dans le domaine de l’ameublement.Après avoir fait leurs armes chacun de leur côté, ils créent 10surdix. Accolé à l’Hôtel de l’Abbaye, 10, rue cassette dans le 6ème arrondissement de Paris, ce nouvel espace dédié au design et à la décoration intérieure cultive la différence.La démarche produit, ainsi que notre approche humaine sont et seront toujours l’âme de 10surdix : la mise en avant de produits rares, originaux et de qualités, à des prix justifiés. Le tout avec beaucoup de professionnalisme et de bonne humeur.