Chacun peut s'approprier les peintures abstraites de Caroline Varlot à travers le filtre de sa propre sensibilité, guidé par les émotions sincères suscitées par les couleurs et les reliefs. C'est dans cette intention qu’elle n'impose à ses toiles abstraites ni titre, ni orientation. Ainsi, peintre et spectateur jouent successivement un rôle. Quand l'un agit et peint avec ce qu'il est, sa sensibilité, ses émotions, son histoire, l'autre, sans guide ni limites, peut lire et interpréter lui aussi avec ce qu'il est, sa sensibilité, ses émotions, son histoire.

Alors, souvent, le spectateur a envie de lire ses peintures du bout des doigts, d'en suivre les reliefs, les aspérités, les plaies, d'effleurer ses surfaces plus douces et paisibles, de ressentir toutes ces traces posées sur la toile comme autant de marques laissées par les expériences de la vie.

« Les traces de peinture sur mes toiles sont comme celles laissées par les expériences de la vie. Je ne peux ni les contrôler, ni les effacer, alors je compose avec. J'aime travailler les couleurs et les reliefs, en considérant chaque toile comme un terrain de jeu, d’expérimentation, d’expression…»

Et parce que l’émotion ne s’écrit et ne se lit pas que sur les murs, Caroline a imaginé deux concepts qui mettent la couleur au cœur des espaces de vie : les totems MyTot’M et les luminaires XXL.