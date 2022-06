Je suis un designer français de 36 ans, basé à Paris.

J’ai débuté chez Alain Mikli International - où j’ai travaillé pendant un peu plus de 7 ans comme designer produit / graphisme / packaging / aménagement -avec des responsabilités sur des sujets d’envergure en collaboration avec de grands noms de la création (Issey Miyake, Philippe Starck ou encore Yann Arthus-Bertrand).

J’ai pris mon envol début 2005 en devenant Designer en Free-lance.

Mon travail m'amène à appréhender des sujets très diversifiés : design produit pour des marques de grand luxe, mobilier, scénographie d'expositions ou d’évènements, aménagement de stands et de boutiques, design graphique, édition, illustration et calligraphie, en B to B & B to C.

J’ai eu la chance de travailler pour des marques de renom international – en direct, ou via des agences avec qui je collabore régulièrement : Danone, Evian, P&G Prestige Products, Philip Morris, BIC, Accor, Axa, Crédit Agricole, Biotherm, Givenchy, Ermenegildo Zegna, Cartier, Bentley, Bugatti, Emu, Philippe Hurel, Zilli, Hermès,…