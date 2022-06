Création et fabrication de carreaux en lave émaillée. Motifs géométriques, ornementaux et figuratifs, contrastes des matières entre la pierre grise alvéolée et l'émail brillant et coloré. Produits finis : carreaux pour dessus de mobilier en acier soudé et carreaux pour agencements muraux et de sol, intérieur et extérieur.