Petits Grains est une marque française d'arts de la table créée par une designer graphique passionnée de gastronomie, qui aime avant tout raconter des histoires et provoquer des émotions.

La vaisselle Petits Grains se présente comme un véritable jeu d'assemblage : motifs, scénettes, couleurs…Des séries construites pour créer un effet dépareillé tout en harmonie ! Petits Grains attache une importance particulière à la qualité de ses matières et de ses décors et travaille avec les meilleures manufactures de porcelaine en France ou un peu plus loin (dans le proche voisinage !) pour garantir des objets durables, à l'entretien facile.

Une vaisselle du quotidien ou du dimanche, l'important étant de créer des moments de partage et de bonne humeur le plus souvent possible !