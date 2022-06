Créations textiles feutrées //// Hand made felt

Guidé par mon expérience de designer graphique, mon travail de créatrice textile repose sur une technique millénaire, LE FEUTRE, et se nourrit de ma passion pour les cultures textiles du monde.

Guided by my experience as a graphic designer, my textile designer work is based on an old technique, FELT, and feed by my passion for textiles from world cultures.

Qu’appelle-t-on feutre ?

L'art textile du feutre a pour base un textile non tissé réalisé manuellement à l’aide d’eau chaude et de savon. Des petites mèches de laine sont posées manuellement côte à côte. Avec précaution, ce "matelas" est arrosé d'eau chaude savonneuse. Une fois les fibres bien imbibées, il faut commencer à les frotter, d'abord doucement, puis de plus en plus fort pour activer le processus du feutrage. C'est, d'abord en amont, puis au cours de chacune des étapes nécessaires que le processus créatif intervient, permettant la naissance de pièces uniques issues de mon imagination.

Présidente de l'association Feutre Art Textile Membre d'Ateliers d'Art de France