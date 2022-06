Dom Trapp vit et travaille dans un village de pêcheurs dans le sud de la France. Il aborde ses premiers projets en design industriel associé à des partenaires expérimentés. Il pratique ensuite design graphique et design produit pour ses clients en France et à l’étranger.

L’édition de ses propres concepts est l’étape suivante. Quad en est un exemple (www.quad35.com). Le public apprécie et encourage le développement de la gamme. D’autres produits sont d’ores et déjà planifiés...

Ses produits sont à l’image de son univers : simple, efficace et intemporel. Les matériaux utilisés sont nobles et recyclables.

La fabrication se déroule dans le respect de la nature et le développement durable.