Le Studio Rémi Bouhaniche du nom éponyme de son fondateur Rémi Bouhaniche à pour objectif depuis 10 ans de proposer à ses clients une offre créative sur-mesure. Nous nous entourons d’une équipes de collaborateurs innovants et professionnels.

« Depuis sa création nous faisons le choix de travailler sur des projets d’exception et sélectionnons nos collaborateurs et clients dans un rapport à la fois d’exigence et de respect mutuel. Véritable orfèvres, nous étudions chacun de nos projets afin de leur conférer une plus valu unique en terme d’usage, de confort, d’émotions et de narration. »