Je suis designer spécialisée dans la conception d'objets, de meubles et d'espaces. Je réalise vos visuels 3D avant la réalisation de vos projets, que je peux prendre en charge dès les prémices jusqu'au prototypage.

Je réalise également des visuels graphiques tels qu'affiches, brochures, logotypes... Je travaille pour tous types d'entreprises, professionnels, particuliers, associations, institutions publiques...

Je mets mes compétences à votre service :

- Conception d'objets, mobilier (avec rendus 3D photoréalistes, dessins techniques)

- Conception d'espaces intérieurs et extérieurs et microarchitectures (agencement/décoration avec rendus 3D photoréalistes, dessins techniques)

- Rendus 3D photoréalistes / visuels d'ambiances de vos projets déjà conçu ou pour appels d'offres

- Conception de logotypes, chartes graphiques

- Création d'affiches, flyers, dépliants, brochures, catalogues...

Très à l'écoute, je peux vous accompagner dans vos objectifs et vos projets pour leur donner vie rapidement et de manière efficace.

Expositions

2014 - TransFormations, Centre Georges Pompidou, Paris, France

2014 - Sleep Tight, exhibition tour in Copenhagen (White, Rådhuspladsen and Danish Architecture Center), Aalborg and Aarhus, Denmark

2013 - KADK Type, Salone del Mobile, Milano (Ventura Lambrate), Italy

2012 - Monde commun, Salone del Mobile (Zona Tortona), Milano, Italy

2012 - De l'objet au territoire, Eglise Saint-Philibert, Dijon, France

Publications

- BingBang n°65, Hiver 2015

- L'Officiel 1000 modèles design 2013-14 (hors série n°11), Edition Jalou, 2013

- Chroniques du chantier de l'Arsenal, ENSA Dijon, Les presses du réel, 2013

- Usages de demain, ENSA Dijon, 2013

- Dijon MAG N°262, Novembre 2013

- Monde commun, ENSA Dijon, VIA, 2013