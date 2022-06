Gainier d’ameublement de grand père à petit fils, Christophe Fey reste fidèle au gainage traditionnel de meubles, en cuir patiné à la main, dorure à chaud dans les différents styles Français ou contemporains. Son professionnalisme et son savoir faire reconnus, il est au service de nombreux designers et architectes aux idées novatrices.A l’écoute des nouvelles tendances, Christophe Fey a réinventé son métier en adaptant le cuir pour la décoration d’intérieur : il a créé des dalles murales en cuir et retravaillé le cuir de cordoue traditionnel dans un style plus contemporain. Sa plus grande folie, oser le cuir au sol !Cette matière, noble et chaleureuse, donnera à votre intérieur une ambiance sensuelle et raffinée.

CHRISTOPHE FEY CONCEPT, une autre idée du cuir…