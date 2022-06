Hubert Rublon, peintre né en 1950 a suivi, après des études d'imprimerie et de graphisme, une formation aux Beaux-Arts de Rennes, en auditeur libre.

Illustrateur free lance, pendant 30 ans, pour de nombreuses agences de publicité et maisons d'édition parisiennes et du Grand-Ouest (Hachette, Les deux coqs d'or, Berger-Levrault, Lavigne, Oberthur, etc...), expose depuis l'an 2000 ses toiles en galeries, principalement dans les galeries suivantes : - Les Artistes et la mer à Saint-Malo - Galerie Port an Dro à Carnac - Galerie Sillage et rivages à Belle île en mer.