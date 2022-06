De double formation, Maîtrise d'Histoire de l'Art Médiéval et CAP Arts et Techniques du verre option Vitrail, Vanessa a fondé Atelier V.F.P. en 2008.

Atelier V.F.P. crée et restaure des vitraux, selon la technique traditionnelle et ancestrale au plomb. Les motifs les plus fins sont réalisés à la grisaille et à l'émail (peintures cuites entre 630 et 650°C, fusant avec le verre sous l'action de la cuisson et devenant ainsi indélébiles).

Le vitrail permet à votre intérieur, comme à votre extérieur de se démarquer de manière originale. Il génère une lumière particulière, une ambiance chatoyante.

Atelier V.F.P. élabore aussi des objets décoratifs et utilitaires en verre selon la technique Tiffany.