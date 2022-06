AIGHT est une marque Française de montres qui évolue dans un univers à la croisée des arts et de la mode.

Conçues en France par des designers, les montres Aight allient subtilité des couleurs et pureté des lignes. Aight revisite ici modèle le bracelet slap (accessoire iconique des 80's), en une montre mixte et moderne à porter au quotidien !

La montre slap by Aight est conçue sans compromis sur les finitions, mais abordable pour pouvoir les collectionner au grès des saisons. A la fois, bijoux urbains et accessoires de mode, elles s’adaptent à toutes les envies et tous les poignets.