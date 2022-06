"Entre sculpture et objets, mes créations sont des éléments qui s’intègrent dans notre quotidien en se montrant sous des apparences communes : table, lampe, paravent, vases, banc, appliques murales,… Mon inspiration vient de ces petits rien du quotidien, ce que l’on oubli de regarder de près : un chou rouge tranché devient des éléments de mobilier modulaire en acier, des écrous deviennent un élément décoratif et poétique sur la porcelaine,…" Création et réalisation sur mesure de vos luminaires, frises décorative ou tout autre projet où l'acier et la porcelaine peuvent se rencontrer.