Fabrication d'abat-jour sur mesure. L'activité de l'ATELIER DU CHAT QUI VEILLE se partage entre la fabrication d'abat-jour sur mesure pour une clientèle de particuliers et de professionnels de la décoration, et la création de ses collections. Celles-ci sont inspirées par les arts décoratifs, les tissus des éditeurs, et bénéficient des influences des grands maîtres européens du luminaire.