Artisan d'Art membre d'Atelier d'Art de France et installé à Annecy, je réalise du mobilier métallique sur mesures et en créations propres, afin de proposer des produits au plus près des envies et des besoins de chacun.

Sensible aux limites des phénomènes de consommation de masse actuels, une partie de mes créations s'inspirent du processus de détournement d'objets pour aboutir à des pièces uniques, néanmoins reproductibles en objets similaires (mêmes matériaux, mêmes techniques, proportions avoisinantes). Par ailleurs, la maîtrise des outils du designer me permet également de façonner des objets à partir de matériaux neufs, en commençant par l'ébauche d'esquisses numériques tri-dimensionnelles. Dans les deux cas, chaque projet est élaboré conjointement afin de cibler au plus près les besoins, maîtriser les coûts, organiser des modalités d'exécution et de livraison ou d'installation.