Artisan d'art et designer, Camille Roussel développe des collections qui associent la maitrise de son savoir-faire haut de gamme à sa vision contemporaine de l’objet.

Les bijoux et accessoires en cuir d’agneau de Camille Roussel sont minimalistes et de formes géométriques. Imaginés tel un jeu de construction, ses créations, sont composées de plusieurs modules. A la fois interchangeables et réversibles, sa gamme de bracelets, sautoirs, ceintures et boucles d’oreilles, offrent diverses combinaisons de couleurs.

Remarquables et intemporels, ces bijoux de luxe sont façonnés à la main, déclinés en petites séries ou en pièces uniques et réalisés sur-mesure. La conception et la fabrication sont 100% française, à l’atelier de Camille Roussel, au Viaduc des Arts, à Paris. Les cuirs, traités et imperméabilisés, proviennent d’une des plus prestigieuses tanneries de Haute Couture Française, labélisée Eco-Responsable.

Formée en Design Objet à l’ENSAD, l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, Camille Roussel a découvert sa passion pour le cuir et l’art de la maroquinerie de luxe au cours de sa dernière année d’étude. Elle crée sa marque de bijoux contemporains et d’accessoires de mode en cuir en 2011, après avoir travaillé pour plusieurs agences de design. Aujourd’hui, installée dans son atelier du Viaduc des Arts, elle est entrée en résidence aux Ateliers de Paris. Elle est également référencée auprès d'Atelier d'Art de France.