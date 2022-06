Fabricant de meubles en métal, Sculptures et Peintures. Terre et Métal propose des créations en pièce unique ou en séries limitées destinées aux amateurs du Design et de l’Art. Des pièces sobres et élégantes qui racontent des histoires à travers l’Acier. Un univers où les chemins de la Tradition, du Design et de l’Art se croisent.

Des Créations qui naissent d’un dialogue avec chaque client pour imaginer la pièce en Métal qui saura incarner ses attentes et porter l’empreinte de Terre et Métal.

Chaque pièce est Unique …. Brossé,Noir,Gris,Meulé,Industriel, Couleur ….

Production Française, nous aimons le Made In France. Les pièces produites engagent une équipe entière de la fabrication à la finition, de la commercialisation au transport. Chaque meuble mérite le même engagement.