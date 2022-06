Designer produit de formation française et anglaise : Ensaama, Paris - BIAD, Birmingham, évY intervient sur des projets aussi divers qu’engageant, seule ou en équipe internationale. Ses travaux mettent en avant l’éco-innovation, l’identité et l’usage des produits.

évY développe des concepts ludiques et élégants en réponse aux contextes actuels. Sa vision s’articule autour de l’analyse de l’ordinaire et des rituels de la vie urbaine. Ceux-ci sont un terrain fertile par leur codification à l’introduction d’éléments émotionnellement responsables, ludiques, et surprenants. Sa recherche est conduite de manière holistique, innovatrice et basée sur les principes de l’éco/bio design. Ces démarches nous invitent à réapprendre notre environnement et nos relations aux objets avec lesquels nous interagissons quotidiennement.