Née à Limoges en 1983, cette jeune artiste explore de nouvelles pistes au service d’un art ancestral de la ville de Limoges. Nommé Cristal du Limousin, l’émail bijoutier ne s’applique que sur les métaux précieux (or, argent , cuivre) ce qui caractérise la matière comme noble et luxueuse.

Lise Rathonie n’hésite pas à associer technologie actuelle et savoir-faire traditionnel dans l’idée de faire évoluer son métier vers des champs d’application plus novateurs et de pouvoir répondre à de nombreux projets permettant aux émaux sur métaux de trouver une image plus contemporaine. Les thématiques de son travail s’appuient sur des recherches graphiques tirées de clichés photographiques, des textures d'éléments environnants (pierre, végétaux, métaux...), de l'architecture. Une démarche artistique se construit à long terme, c’est pourquoi il est important pour elle, en tant que créatrice, d’avoir une grande liberté dans la progression de son travail qui demande parfois énormément d’expérimentions, d’explorations et de manipulations.