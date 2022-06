L'entreprise Céline Laurent Céramique fabrique des œuvres

céramiques (vaisselle, décorations, design) et des sculptures pour des installations. Des conférences sur l'art de la terre et des performances sont l'axe de travail de Céline Laurent Desor. Création du CPIFAC (Centre Professionnel International de Formation aux Arts Céramiques) qui est un centre de formation professionnelle continue et de l'association Al Terre Native proposant des événementiels autour des arts céramiques.

Les axes essentiels des formations "Plasticien Céramiste", "Animateur formateur", "Céramiste", "Tourneur potier", "Sculpteur", "Bronzier", "Art terre danse thérapie" ) à Velaine-en-Haye sont la création artistique et son développement dans différents domaines appliqués à la céramique. Création du Titre "plasticien céramiste" certification professionnelle niveau III. RNCP code NSF 224v. JO 22 08 2012.

Ouverture de sa galerie d'art et de résidence d'artistes :Demeterre.