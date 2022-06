PASSION

LILIPINSO cultive la passion de la décoration, le goût des belles choses. Ses collections se distinguent par la multiplicité des styles réunis au cœur de ses catalogues. Elles perdurent, se réinventent. Subtil mélange de basiques et de créations originales, elles se font l’écho des nouvelles tendances. Elles prennent leur source dans l’imaginaire des créateurs dont l’art et le talent sont dédiés à l’univers de bébé et de l’enfant. Notre équipe collabore avec plus de 60 artistes du monde entier. Ensemble, nous développons, imaginons des univers décoratifs coordonnés. Un métier passionnant, des collections qui évoluent sans cesse pour embellir le quotidien des enfants et pour le plus grand bonheur de leurs parents.

Sandrine Guigou Co-fondatrice de LILIPINSO

ESTHETIQUE

En qualité d’éditeur, LILIPINSO s’attache à certaines valeurs. La plus fondamentale de toutes : sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge au monde de l’Art. Nos collections s’adressent à tous ceux qui manifestent un intérêt pour la création et l’univers des créateurs, aussi petits soient-ils… Donner de l’esthétique à son espace, c’est lui donner une âme, un relief.C’est aussi insuffler les valeurs, les sensibilités graphiques de la famille.

C’est, dès le berceau, offrir à son enfant son « Petit Home », un lieu beau, bien agencé, bien décoré dans lequel il va s’épanouir et grandir. Tableaux et stickers, pour ne pas les citer, contribuent à l’esthétique de cet espace et permettent de créer facilement des décors.

Nous avons pris pour parti de vous apporter une richesse et une diversité graphiques pour vous permettre de faire des découvertes, des rencontres et choisir lequel de ces environnements créatifs vous ressemble et vous inspire.

QUALITE

L’esthétique est notre fil rouge, la qualité une priorité. Les deux vont pour nous de pair. C’est pour cette raison que LILIPINSO accorde une grande importance à la réalisation et la finition de ses produits. Notre satisfaction est votre satisfaction. Notre philosophie : fabriquer là où cela prend tout son sens, trouver le savoir-faire le mieux adapté, là où la technique est la mieux maîtrisée. Et chaque fois que cela lui est possible : privilégier de production française.