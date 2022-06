« Danse avec les mains » - Texte : Cerise Maréchaud

C’est l’histoire d’un coup de foudre, entre une artiste et une matière.

Baignée depuis l’enfance dans la peinture et la danse, diplômée en architecture d’intérieur, Delphine Millet est devenue céramiste pour l’amour de la porcelaine.

Dans l’esquisse rêveuse de courbes nouvelles et délicates, dans le corps à corps intense et sensuel du tournage, dans l’exigeante patience de la cuisson, l’artiste prolonge sa recherche de pureté et d’harmonie.

Matériau vivant si difficile à apprivoiser, la porcelaine n’en est que plus généreuse. Biscuit mat ou émail étincelant, elle offre des formes gracieuses et de haute-tenue, dont la blancheur sait si bien flatter la lumière.

A travers elle, Delphine Millet revisite et sublime des objets oubliés du quotidien - chambre à air, ampoule, verseur de fer à repasser - ou saisit tout en légèreté les ailes repliées d’un papillon.

Laissant s’épanouir toute sa créativité, pour un art contemporain, utile, voluptueux et beau.