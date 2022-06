KAKSI design est un studio composé de deux créatifs, avec des domaines d’activités complémentaires : Élodie Vichos, designer graphique et Guillaume Granjon, designer produit et packaging.

Kaksi design c’est deux curieux, deux touche-à-tout, deux passionnés qui mettent leur savoir faire complémentaire au service des entreprises et des collectivités dans les champs de l’objet et de l’image.

Élodie et Guillaume ont tous deux fait leurs études en France et à l’étranger. En 2012, ils partent vivre un an en Finlande, à Helsinki alors capitale mondiale du design. De retour en France, ils travaillent avec la Cité du design à l’organisation de la biennale internationale design Saint-Étienne 2013. En Mai, tous deux designers indépendants, ils s’installent dans un bureau du Mixeur, au cœur du nouveau quartier créatif de Saint-Étienne. En Février 2014, ils associent leur deux structures et créent Kaksi Design.