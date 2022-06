Après avoir suivi un enseignement d’ébénisterie et de création de mobilier au sein de l’Institut Saint-Luc de Tournai (Belgique), Thomas Dumoulin fonde son atelier à Lille en 2013.

Sensibilisé dés le plus jeune âge à l’appréhension des formes, des couleurs et de l’équilibre par un grand père artiste, c’est au travers de sources d’inspiration hétéroclites (architecture, peinture, design, sculpture…) que se dessine aujourd’hui la trame de ses créations.

Thomas Dumoulin recherche et utilise l’émotion que peut provoquer l’objet au sens large, et décline ses caractéristiques vers un intérieur, une ambiance, un meuble. Il perçoit son environnement comme un grand cabinet de curiosités.

Chaque pièce est imaginée pour s’inscrire dans un dessein plus global, un art de vivre dans lequel les objets ne se limitent pas à une fonction mais dont l’esthétique et l’agencement participent également à former un ensemble poétique.