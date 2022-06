Agence de conseils en architecture et décoration d'intérieur et d'extérieur, pour les particuliers et les professionnels.

Intervention en région parisienne, pour des prestations allant du simple conseil en couleur ou en optimisation de l’espace, jusqu’à la réalisation, avec suivi des travaux.

Principaux services :

- Visite-conseil à domicile : pour obtenir des conseils immédiats concernant les couleurs à privilégier, le style de meubles et leur disposition, des astuces pour optimiser les rangements…

- Book avant-Projet : Il s’agit d’un dossier illustré mettant en scène le projet de décoration. Il contient notamment un plan d’aménagement (avec disposition des meubles et couleurs), une vue en perspective pour chaque pièce à traiter, une sélection de matériaux, mobilier et objets de décoration.

- Coordination de chantier : il s’agit d’un accompagnement dans la réalisation de votre projet pendant toute la durée des travaux (coordination des différents artisans et participation aux réunions de chantier hebdomadaires jusqu’au terme du projet).

- Home Staging : Conseils et accompagnement pour mettre en valeur un bien immobilier pour le vendre (ou le louer) rapidement et au meilleur prix.