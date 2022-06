Après 25 années d'activités d'éclairagiste et concepteur lumière pratiquées dans le théâtre, nos experts sont aujourd'hui totalement dédiés à la mise en valeur des jardins, parcs, villas et hôtels. Leur approche artistique de la lumière vise à relever la dimension théâtrale d'un lieu inspirée par les habitudes de vie des occupants et de la structure et de l'âme du jardin. Comme au théâtre, tous les projecteurs sont cachés afin d'attirer l'oeil sur l'effet lumière produit et non la source. L'essentiel est que le jardin garde, comme en journée, sa part d'ombre...

et si vos nuits étaient plus belles que vos jours...?