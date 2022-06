Sandrine Ramona Nerrou est céramiste d'art.

Son "Atelier DOUARN" est installé à Sautron, dans l'agglomération nantaise. "Douar" en Breton signifie "terre" et le "N" pour le diminutif de Douarnenez, "une belle symbolique de ma terre natale et de la terre avec laquelle je m'exprime" aime t-elle à expliquer.

Elle y crée des pièces uniques de faïence, de grès et de porcelaine.

Ses inspirations majeures: la communication, la transmission, les échanges à travers les diverses rencontres qui sont sur son chemin.

Elle a "une pâte" reconnaissable à ses jeux d'empreintes, au travail de la matière entre brute et émaillée, entre lise et chamottée, entre mat et brillant. Elle travaille la faïence et le grès et s'y intéressent surtout pour les différentes textures de terre.

"Je crois que les deux éléments essentiels pour moi dans ce métier sont la créativité que permet la multitude de terres ainsi que la possibilité de toujours apprendre."

Elle travaille avec des prescripteurs de divers pays, est présente sur des salons nationaux et internationaux.

Sandrine Ramona Nerrou est membre des Ateliers d'Art de France.