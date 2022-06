Après des études de design et une école de verre (Aurélie), une école d'art céramique et assistant d'artiste (Samuel) nous fondons notre atelier en duo en 2008 et nous installons en Bretagne.

Nous travaillons la « pâte de verre », technique permettant d'utiliser le verre comme matériau de sculpteur par procédé de moulage.

Dans un premier temps nous continuons nos travaux respectifs et fonctionnons comme un bureau de création sur les nouvelles demandes. Puis les frontières se floutent, l'univers de l'un débordant chez l'autre et vice-versa.

Aujourd'hui nous cosignons nos pièces. Nos travaux se groupent sur la notion « d'espace sensible », pierre d'achoppement de nos univers où nous jouons à « remplir le vide », littéralement, entre des corps, des roches où tantôt l'émotion, tantôt la raison ou le rêve y prennent corps.

Nous tentons d'incarner notre relation au monde dans ce matériau permettant de saisir notre intériorité, de mettre en évidence cet immense ensemble que le regard traverse sans jamais le voir, de faire l'expérience simple et directe de ce qui existe entre soi et l'autre, entre soi et le monde.