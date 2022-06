Designer indépendant, je travaille dans des domaines variés allant du design produit au design transport en passant par l'agencement de boutique et le mobilier. Mon entreprise est jeune mais dynamique et j'offre des services complets pour accompagner les sociétés ou les particuliers pour lesquels je développe des produits ou projets. J'ai des partenaires tel que J WELL pour qui j'assure la conception, le design, la communication et le suivi de production.