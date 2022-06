Designer de formes douces & épurées

Après des études à l’École de Design de Nantes Atlantique ainsi

que diverses expériences, en 2012 François de VECCHIS fonde son propre studio de design et de graphisme. Issu d’un monde créatif, François de VECCHIS a choisi d’exprimer son talent dans le monde du design. Ses créations se caractérisent par des formes douces et épurées qui recherchent avant tout à stimuler l’émotion. Qualité, Créativité, Raffinement et innovation est son leitmotiv. « De nature curieuse et étant en veille permanente, je puise mon inspiration dans l’environnement qui m’entoure »

François de VECCHIS

Expositions :

Maison & Objets » Exposition du produit « La perforée » (2011-12-13)

« Des designers » Parc des expositions d’Angers (2012) « 100% design » Parc des expositions de Toulouse (2012) « Vivre le design » Eurexpo de Lyon (2012) « Des designers LUX » Parc des expositions d’Angers (2013) « Playtime » (25-27 janvier 2014) « Musée du liège » (Mézin 2014)