Fondée en 2013 par le designer Vincent Cadena et Colas Brodard, ASTULA est une maison de création et de réalisation proposant des concepts originaux et une édition singulière de mobiliers contemporains haut de gamme.

Nos ateliers sont situés à proximité de Grenoble dans les Alpes Françaises.

ASTULA propose, par le biais de ses collections, des pièces de mobilier au design riche, graphique, mélangeant astucieusement lignes minimalistes, courbes franches, esprit contemporain et inspiration vintage. Des meubles uniques, sophistiqués, aux styles singuliers et à l'identité forte.