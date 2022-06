Créateur de revêtement d’intérieur et concepteur d’ambiance, Beauregard a lancé sa première gamme en juin 2013. Sa collection de carrelage 1.3 se décline autour de lignes multiples, destinées à des univers aussi bien design, ethnique, romantique que pop. Avec ses allures sobres ou pétillantes, colorées ou fondues noir et blanc, le carrelage Beauregard habille les intérieurs de sol en mur et révèle des tendances imaginées sur-mesure.

Des lignes haut de gamme Beauregard revisite les motifs traditionnels dans un esprit ultra contemporain ; allie les figures géométriques à l’élégance de la forme ; entremêle le peps des couleurs à la sobriété des dessins. Ses gammes créatives, pensées dans le respect de l’univers de chacun, sont fabriquées à la demande dans un processus de production qualitatif et haut de gamme. Des créations sur-mesure Outre ses propres ambiances, Beauregard signe des collections privées dont les modèles uniques restent le secret de leur propriétaire. En révélant les lieux par des motifs spécifiques, le bureau d’étude peut également en assurer la direction artistique. De la décoration à l’atmosphère, de l’architecture au design mobilier, Beauregard imagine un style qui puise son inspiration dans les savoir-faire ancestraux du XIXe siècle français, et conçoit des collections empreintes de tempérance et d’inventivité.