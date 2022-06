Les créations des Verreries de BREHAT ont beaucoup évolué ces dernières années. Nos verriers offrent désormais à l’ameublement et à la décoration des pièces à forte identité. Deux gammes ont été créées pour satisfaire au mieux notre clientèle. La gamme SEDUCTION, colorée ou non, toujours raffinée, se caractérise par son originalité. L’autre, la gamme PRESTIGE, luxueuse, se distingue par des décors somptueux ou au contraire très purs, très sobres.

La quincaillerie artistique et décorative qui a assuré notre notoriété est maintenant complétée par des éclairages tout aussi qualitatifs et originaux : lustres, appliques, tableaux lumineux, lampes à poser, lustres monumentaux, plafonniers. Depuis notre Verrerie, l’une des plus modernes d’Europe, nous collaborons avec des architectes d’intérieur et des décorateurs renommés et c’est vers des destinations privées ou publiques prestigieuses que nos créations sont aujourd’hui appelées. Avec, et pour les prescripteurs, nous personnalisons nos produits afin de les rendre conformes à leurs souhaits, à leurs projets. Nous avons donné au verre ses lettres de noblesse en le mêlant à l’or ou à l’argent. Baroques ou contemporains, riches ou épurés, le décor et la forme de nos pièces sont toujours originaux et reconnaissables. C’est une vraie signature. Valeur sûre, l’Art des Verreries de Bréhat est maintenant exporté dans le monde entier. Le Label de prestige «Entreprise du Patrimoine Vivant» a été décerné aux Verreries de Bréhat par l’Etat Français en reconnaissance d’un savoir-faire rare et renommé. Créatifs, sérieux, mobiles, et réactifs : telle est notre identité.