Ecodomeo est une entreprise jeune et innovante. Elle a été créée en décembre 2009 dans une mouvance de changement des mentalités vis à vis de l’écologie et des toilettes sèches. Elle a pour objectif le développement et la commercialisation des toilettes sèches pour les particuliers et les professionnels, simples à utiliser et à entretenir. Cette SARL au capital de 85 000 € est installée en Drôme Provençale. Elle conçoit et assemble en interne ses produits.

Les toilettes sont ensuite expédiées en France et en Europe.

Ecodomeo est aujourd’hui le seul fabricant français de toilettes sèches à séparation pour les particuliers.