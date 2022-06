Dany Gilles développe à partir du matériau carton : le design de produit, le mobilier, et le luminaire. Ses projets naissent de l'envie d'expérimenter et de créer des objets mettant en avant les propriétés mécaniques du carton ondulé. Son travail s'inspire de l'art du pliage et du collage par superposition. Il oriente sa réflexion dans une dimension pragmatique, afin de créer des objets singuliers et utiles, allant de la pièce unique à la petite série.