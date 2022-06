Ekaterina Galera crée sa marque en France en 2013. Spécialisée dans la création de luminaires en laine naturelle feutrée et papier lavable, son atelier se trouve à Toulouse. Ekaterina Galera propose toute une série de luminaires pour éclairer et décorer votre intérieur. En constante recherche de beauté et de maîtrise de la matière, chaque création est réalisée associant fibres naturelles brutes et couleurs ultramodernes autour d’une ligne simple et épurée.