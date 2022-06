Vous avez dit "sur-mesure" ?

Fort d'une expérience de 10 ans en agencement intérieur, Guillaume Bouvet a créé son entreprise il y a 2 ans pour répondre spécifiquement à vos besoins de conception et réalisation pour vos clients.

" Je conçois et fabrique vos bibliothèques, cuisines, comptoirs, tables, dressings, vitrines de magasins ... dans mon atelier à Brignais (Lyon). N'hésitez pas à me contacter pour obtenir un devis détaillé concernant l'un de vos projets, ou à venir à mon atelier afin de choisir les matières et fournitures. Services proposés Menuisier / Ebeniste / Design produits / aménagement d'intérieur / Mobilier