L’univers de Céline Huteau est poétique, tendre, empreint de douceur et de sensibilité.

Son travail est centré sur la porcelaine, la terre en mouvement sur le tour de potier ou le délicat façonnage à la main. Elle en déploie les courbes, de ces lignes étirées jusqu’aux rondeurs creuses…Elle s’interroge des épaisseurs, de l’extrême translucidité jusqu’aux pesanteurs contenues…Céline aime jouer avec les effets de matière posant de ci de là une trace, une empreinte, ou une coulure.

Depuis son atelier en Seine et Marne, Céline conçoit et réalise chaque pièce à la main en petites séries ou pièces uniques ; du travail de la terre à la mise en forme pour créer des volumes légers et épurés.

Ces pièces s’utilisent au quotidien et appartiendront à l’histoire de chacun dans le creux de leurs mains.