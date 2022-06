Thomas Dellys est designer d'objets, de mobiliers et d’intérieurs basé à Rennes.

Il est attaché aux savoirs faire artisanaux qu’il réinterprète dans différentes expérimentations et au travers de matériaux nouveaux.

Il donne une importance primordiale à l'équilibre entre les contraintes budgétaires de ses clients, l'impact environnemental et la force de ses propositions.