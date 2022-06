Depuis 10 ans, Jean Pascal Lheureux torture le bois dans tous les sens inspiré par les

fossiles et les coquillages polis et patinés par le temps, il crée des sculptures murales et du mobilier contemporain, principalement en frêne. C’est la veine du bois qui saute tout d’abord aux yeux, plutôt que sa couleur qui disparaît sous le chalumeau, la patine ou la laque. Au point qu’au premier coup d’oeil, on pense que certaines pièces sont en céramique. Son savoir faire il le partage et acceuil réguliérement des stagiaires et éléves de bma ,dma et compagnon du devoir ainsi qu'en résidences d'artistes. Ses créations ou sculptures murales, sont aussi appréciées par de nombreux architectes d’intérieur ,ainsi que des particuliers pour du sur mesure . Jpascal lheureux est exposé dans des galeries d’Art et collection privée, en France et à l’étranger À regarder son travail, on le voit tour à tour comme un artisan, la fois d’après davantage comme un artiste « Les deux qualificatifs ne me dérangent pas, affirme-t-il Même si dorénavant, je me considère plus comme un sculpteur. » La sculpture est donc, pour cet homme de 45 ans, un simple prolongement de son métier d’ébéniste. « Tout a commencé à l’adolescence. Je me suis intéressé au bois et j’ai suivi les études qui allaient avec. » Dès le départ, Jean-Pascal Lheureux va se mettre à naviguer entre le métier d’ébéniste et celui de sculpteur « Cela varie selon les commandes des clients mais aussi mes envies », commente-t-il . Mais irrémédiablement, les deux domaines se mélangent, les inspirations se confondent « Je tire mes idées de créations de l’architecture, de la mer ,des fossiles, mais également de la nature du lac du Der », affirme l’ébéniste. Actuellement, Jean-Pascal Lheureux est dans une tendance Rouge,noir et blanc. Ses meubles bureaux, tables et chaises qui sont toujours d’aspect moderne, ainsi que ses sculptures s’en imprègnent largement. Pour ces créations, des bois comme le frêne et l’acacia ont sa préférence, notamment en raison du veinage « Lorsque je rajoute de la laque, comme du noir en ce moment, je creuse quelques veines et y ajoute du blanc afin de les faire ressortir. » Ainsi, ces meubles très marqués sont comme une sorte de signature pour lui, comme les artistes qui signent leurs créations .