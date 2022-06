Illustratrice & designer, basée en France (Yvelines).

Je réalise des illustrations originales et des tirages pour l'édition, la presse et les particuliers.

Je créée de petits objets de décoration et répondà des projets de Design global, Innovation, Packaging et Graphisme.

J'ai travaillé pendant plus de 7 ans dans l'alimentaire, notamment chez Nestlé. Après avoir étudié à Oliviers de Serres à Paris, au Birmingham Institute of Art and Design en Angleterre et aux Arts et Métiers - ParisTech, j'ai travaillé chez Rougier & Plé au merchandising et développement produits de MDD, puis aux Philippines dans la conception de bijoux et d'accessoires de mode.