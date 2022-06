ARCA

Atelier de Recherche et de Création en Ameublement.

Au coeur de notre atelier d’ébénisterie, notre démarche est celle de l’expérimentation. En partant d’un principe, d’une idée, d’un besoin ou d’un matériau, nous élaborons des techniques et des moyens de mise en oeuvre permettant la réalisation d’un dessin, d’une ligne. Diplômés de l’école Boulle, nous cherchons à concilier innovation et savoir-faire traditionnel, artisanat et design afn de répondre aux besoins de notre époque. Nous travaillons essentiellement avec des architectes mais également avec des particuliers dans des domaines aussi variés que le prototypage, le mobilier haut de gamme, l’étude et la réalisation d’agencements.