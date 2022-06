Metylos, est une société de création et d’édition d’objets, petit mobilier et accessoires est née forte d’un incroyable potentiel et d’un outil de production ouvrant toutes les perspectives dont celles du sur mesure.

Au fil du temps, Claire et Fabrice Roch donnent une nouvelle orientation à Metylos en explorant de nouveaux univers et de nouvelles matières.

Aujourd’hui, Metylos fait le choix de miser sur les talents de demain et sur les belles rencontres : Florent Degourc, Claire Ducasse et Julia Mabille, Florent Bouhey Fayolle, Arnaud de Palange, Maxime Lapouille, Adrian Blanc, Nathanaël Desormeaux & Damien Carrette de jeunes designers ultra-créatif sont édités pour la première fois par Metylos.