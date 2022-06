Crapaks est une marque de décoration et d’accessoires de mode pour petits et grands enfants qui aiment afficher la couleur. Il fallait bien une touche de belgitude surréaliste pour faire naître les improbables Crapaks et leurs mille et une aventures espiègles. C’est donc dans un laboratoire crapakien situé à Bruxelles que les collections sont imaginées et dessinées.

Sylvie Lacroix, leur designer, est passionnée depuis toujours par les associations de couleurs inspirantes et de motifs. Chaque partie de Crapaks nait de l’imagination et du coup de crayon de Sylvie dans un lieu déjà peuplé de quelques pièces uniques toutes plus fanfaronnes les unes que les autres. Motivée par les histoires que racontent les Crapaks et surtout par les sourires de leurs (petits) propriétaires, Sylvie crée chaque modèle de la collection en gardant à l’esprit la bonne humeur qu’il inspirera. Par la palette de matières et de tonalités pleines d’énergie, il est très difficile de ne pas sourire à l’approche de leur regard rieur et de leur maladresse attachante.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations à hello@crapaks.com