La chaise M Cotelle

Un nouveau concept de siège modulable

Un artisan, un héritage

Marc Cotelle, diplômé de l’école Boulle, est aujourd’hui Maître Artisan d’Art.

Il reprend la boutique que son père, tapissier, avait ouvert en 1958 à quelques kilomètres de Paris, au Raincy.

La famille Cotelle a su, au cours des décennies, faire évoluer le métier de tapissier-décorateur, reconnu comme l’un des plus nobles de l’artisanat.

Marc Cotelle met un point d’honneur à offrir de nouvelles perspectives à son métier, en associant subtilement savoir-faire ancestral et tendances actuelles. Pour cela, il aime s’entourer de multiples talents afin de penser le mobilier de demain, modulable et innovant, s’adaptant au gré des envies et des saisons.

Un concept novateur

C’est en exposant en 2006 aux journées du Patrimoine du Carrousel du Louvre (Paris), que l’idée innovante d’une chaise modulable est venue : un des visiteurs du salon, de passage devant son stand, a eu la critique sévère quant au côté trop traditionnel de son travail. Dans la demi-heure qui suit, le concept d’une chaise modulable émerge.

Il fabrique un premier prototype, qui fut récompensé au concours Lépine en 2007 par la Médaille de la Préfecture d’Île-de-France. Il cherche à améliorer ce concept extrêmement novateur, protégé par un brevet auprès de l’INPI.

Après une période de recherches et développement, pour améliorer le design et perfectionner certains points techniques, la chaise, telle qu’elle est actuellement présentée, prend forme. Marc Cotelle créé alors la marque M Cotelle, et enchaine les salons professionnels.

Il était une chaise

Cette chaise met en pratique un nouveau concept de décor : l’assise et le dossier sont de gabarit identique, les rendant interchangeables et réversibles. Le client choisi son ou ses tissus,

peut y imprimer ses propres visuels et jouer sur les effets de matière. Ne reste plus qu’à sélectionner la laque ou le vernis, de qualité supérieur, recouvrant le bois (multiplis de bouleau).

De par sa conception unique, sa structure quasi-incassable et la possibilité de changer souvent le décor, cette chaise rentre par la grande porte dans l’économie durable.

Le concept M Cotelle se décline maintenant en format fauteuil et king chair. Marc Cotelle travaille également sur un modèle de table.