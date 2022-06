Je suis sculpteure et créatrice de mobilier, luminaire, etc. Mes matériaux sont l'acier et le béton essentiellement.

J'ai un "catalogue" de pièces disponibles, et travaille aussi sur commande, pour des projets spécifiques, de la petite pièce de mobilier à la sculpture monumentale.

N'hésitez pas à me contacter si mon univers vous plaît.