« Du côté de l’Atelier », entreprise familiale née de l’envie de partager une seule et même passion :La décoration intérieure avec l’utilisation de matières brutes : le bois, le métal, le béton…

Une mixité des styles afin d’apporter une touche d’originalité et de bien être dans votre maison. Les objets de décoration et le mobilier sont réalisés artisanalement et donc vous délivrent des pièces uniques, afin d’apporter une décoration personnalisée à votre intérieur. Aussi, vous trouverez une empreinte vintage, avec des objets chinés, patinés et parfois transformés.