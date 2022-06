Contigo est un producteur américain de travel mugs, bouteilles d’eau, gourdes pour enfants et tasses à café. Les produits de Contigo sont équipés avec les technologies brevetées Autoseal®, Autospout® ou Autoclose®, une amélioration révolutionnaire dans l’expérience de consommation des utilisateurs. Contigo est le leader sur le marché des Travel mugs aux États-Unis.

UN GROUPE IMPLACABLEMENT PASSIONNÉ D’INNOVATEURS

Avouons-le, il y a des tonnes de défis dans la vie et les récipients pour boire ne devraient pas en être un. Nous avons tous connu le café qui dégouline sur la chemise ou le défi d’essayer de dévisser un couvercle en faisant deux choses à la fois. Notre équipe chez Contigo, aime relever ces défis et développe des solutions écologiques pour les résoudre. Une fois la solution trouvée, nous vérifions le processus maintes fois, encore et encore. (Nous n’aimons pas rester les bras croisés très souvent.)